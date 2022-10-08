Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

В ОП припустили, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із протистоянням всередині Росії

Михайло Подоляк висловив думку, що Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибух на Кримському мосту, припустивши, що він пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії.

У своєму твітері Подоляк висловив думку, що Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.

«За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ», – заявив Подоляк.

Раніше українська розвідка повідомила, що в столиці Росії «Росгвардія» почала арешти військових.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена.

Читайте також: Аксьонов заявляє, що рух Кримським мостом відкрили для легкових автомобілів і автобусів

Українські медіа з посиланням на джерела називали вибух на Кримському мосту операцією Служби безпеки України.

Але речник СБУ Артем Дехтяренко відмовився підтвердити або спростувати ці дані. За його словами, «роль СБУ або будь-якого державного органу України в «бавовні» коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», сказав він.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG