В ОП припустили, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із протистоянням всередині Росії

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибух на Кримському мосту, припустивши, що він пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії.

У своєму твітері Подоляк висловив думку, що Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.

«За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ», – заявив Подоляк.

Раніше українська розвідка повідомила, що в столиці Росії «Росгвардія» почала арешти військових.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена.

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Українські медіа з посиланням на джерела називали вибух на Кримському мосту операцією Служби безпеки України.

Але речник СБУ Артем Дехтяренко відмовився підтвердити або спростувати ці дані. За його словами, «роль СБУ або будь-якого державного органу України в «бавовні» коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», сказав він.