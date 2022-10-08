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Роль України у «бавовні» в Криму будемо коментувати після остаточної перемоги – СБУ

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня

У Службі безпеки на прохання Радіо Свобода прокоментувати можливу причетність України до вибухів на Кримському (Керченському) мосту 8 жовтня не підтвердили і не заперечили цього факту.

«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у «бавовні» будемо коментувати після нашої остаточної перемоги», – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Цією транспортною артерією пролягає важливий логістичний маршрут військ РФ із постачання техніки та озброєнь для війни проти України.

Вибухи на Кримському мосту (відео)
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Вибухи на Кримському мосту (відео)

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Перші масштабні вибухи в окупованому Криму сталися на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму на початку серпня, потім була ще серія схожих інцидентів. Лише у вересні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні.

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