На Кримському мосту пожежа, рух зупинено – ЗМІ

У суботу вранці численні Telegram-канали, а також російські ЗМІ повідомляють про виникнення пожежі на Кримському (Керченському) мосту через Керченську протоку.

Як передає агенція «РИА Новости», загорілася цистерна з паливом, рух поїздів зупинено. Триває гасіння.

Повідомляється, що судноплавні арки мосту не пошкоджені. Є непідтверджені офіційно повідомлення про пошкодження автомобільної частини мосту. Причини ситуації невідомі.

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів. У Кремлі його називали амбітним транспортним проєктом, реалізованим після анексії РФ українського півострова Крим. Автомобільна частина була введена в експлуатацію у травні 2018 року, залізнична – в грудні 2019-го.