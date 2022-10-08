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На Кримському мосту пожежа, рух зупинено – ЗМІ

За повідомленнями, загорілася цистерна з паливом, про причини невідомо

У суботу вранці численні Telegram-канали, а також російські ЗМІ повідомляють про виникнення пожежі на Кримському (Керченському) мосту через Керченську протоку.

Як передає агенція «РИА Новости», загорілася цистерна з паливом, рух поїздів зупинено. Триває гасіння.

Повідомляється, що судноплавні арки мосту не пошкоджені. Є непідтверджені офіційно повідомлення про пошкодження автомобільної частини мосту. Причини ситуації невідомі.

Пожежа на Керченському мосту на світанку в Керченській протоці. Україна, окупований Крим, 8 жовтня 2022 року
Пожежа на Керченському мосту на світанку в Керченській протоці. Україна, окупований Крим, 8 жовтня 2022 року

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів. У Кремлі його називали амбітним транспортним проєктом, реалізованим після анексії РФ українського півострова Крим. Автомобільна частина була введена в експлуатацію у травні 2018 року, залізнична – в грудні 2019-го.

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