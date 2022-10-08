Аксьонов заявляє, що рух Кримським мостом відкрили для легкових автомобілів і автобусів

Рух Керченським (Кримським) мостом відкрили для легкових автомобілів та автобусів. Про це повідомив російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він зазначив, що транспортні засоби пропускатимуть на міст із проходженням повної процедури огляду.

«Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором «Керч-2», – написав Аксьонов у телеграмі.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері відновлюється рух поїздів Кримським мостом.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена.

Українські медіа з посиланням на джерела називали вибух на Кримському мосту операцією Служби безпеки України.

Але речник СБУ Артем Дехтяренко відмовився підтвердити або спростувати ці дані. За його словами, «роль СБУ або будь-якого державного органу України в «бавовні» коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», сказав він.