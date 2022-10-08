Від поезії Шевченка до кадрів із Мерилін Монро: соцмережі бурхливо відреагували на вибухи на Кримському мості

Вранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного потяга. Потім – що вибухнув автомобіль. На поширених у мережі фото- і відеокадрах було видно також пошкодження автомобільного полотна, що пізніше підтвердила і російська влада. Дехто з призначених Кремлем «посадовців» в окупованому Криму поспішив сказати, що то справа рук «українських вандалів». Ніяких офіційних повідомлень про причетність до ситуації української сторони наразі немає.

Президент Росії Володимир Путін наказав з’ясувати, що сталося з Кримським мостом наступного дня після його 70-річчя. Тим часом українська інтернетна мережа креативно реагує на події.

Секретар РНБО Олексій Данілов знайшов у ситуації аналогію з відомою піснею у виконанні Мерилін Монро «З днем народження, містере президенте».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твітері написав: «Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане».

Мер Києва Віталій Кличко каже, що «Кримський міст таки втомився».

П’ятий президент України Петро Порошенко зауважує, що «Суботній ранок в окупантів починається не з кави».

«Скажу культурно: росіяни, що з обличчям? Кримський міст – гарна ілюстрація того, що буде зі всіма «потягами» раши$тів привласнити нашу землю», – зауважує він.

Іронізує у фейсбуці відомий тенісист, який нині у лавах ЗСУ, Сергій Стаховський: «Мені нравится як воно горить..люді суєтятся».

Новообраний голова НБУ Андрій Пишний також реагує.

«Українські фахівці роками і при кожній можливості стверджували, що будувати отой міст небезпечно – сильні течії, суворі керченські котики і поклади бавовни, дуже близько до поверхні. Небезпечно, дуже небезпечно, але які ж чудові в нашому Криму світанки», – написав він

Дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що «Кримський міст сьогодні – це символ розпаду російської імперії».

«Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна під питанням, «переможний» ореол вже не повернеться, щоб не відбулося. Для світу, але й все більше для росіян. Зворотній відлік запущено, світ має готуватися до майбутньог», – пише Клімкін.

Служба безпеки України у сьогоднішніх подіях «бачить» аналогію з рядками Тараса Шевченка:

«Світає, Міст гарно палає. Соловейко у Криму, СБУ зустрічає. Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря».

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