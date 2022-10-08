Кримський міст: пожежа ще тліє, квитки на залізницю не продають, на АЗС Криму – черги

Відкрите загорання на Кримському мосту, за попередніми даними, – загасили, повідомляють в суботу російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби. Однак про повну ліквідацію пожежі наразі не повідомляють.

Зазначається, що рух мостом, як і раніше, повністю закритий, водночас відновила роботу Керченська паромна переправа.

Наразі відомо, що продаж залізничних квитків до Криму і звідти скасовано, «вирішуються питання щодо використання альтернативних можливостей перевезення пасажирів», повідомила пресслужба перевізника «Гранд сервіс експрес».

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» на автозаправках, зокрема у Сімферополі, вишикувалися черги авто за паливом.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін доручив створити слідчу комісію для з’ясування причин ситуації на Кримському мосту. Слідчий комітет Росії через вибух відкрив кримінальну справу.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда. На поширених у мережі фото- і відеокадрах було видно також пошкодження автомобільного полотна.

Призначений Кремлем голова кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили «українські вандали».

Ніяких офіційних повідомлень про причетність до ситуації української сторони немає.

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів. У Кремлі його називали амбітним транспортним проєктом, реалізованим після окупації РФ українського півострова Крим. Автомобільна частина була введена в експлуатацію у травні 2018 року, залізнична – в грудні 2019-го.

Кримським мостом пролягає важливий логістичний маршрут військ РФ із постачання техніки та озброєнь для війни проти України.