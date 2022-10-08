Путін доручив з’ясувати, що сталося з Кримським мостом. Окупаційна влада Криму каже – вибухнув автомобіль

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін доручив уряду з’ясувати причини пожежі на Кримському (Керченському) мосту вранці 8 жовтня, передають російські ЗМІ.

«Президент доручив прем’єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС», – сказав Пєсков.

Тим часом Національна антитерористична комісія РФ заявила, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Як повідомив голова російської адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, «це призвело до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу, два автомобільні прольоти моста частково обрушені».

Рух Кримським мостом наразі повністю закритий, гасіння пожежі триває.

Призначений Кремлем голова кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили «українські вандали».

Ніяких офіційних повідомлень про причетність до ситуації української сторони немає.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда. На поширених у мережі фото- і відеокадрах було видно також пошкодження автомобільного полотна.

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів. У Кремлі його називали амбітним транспортним проєктом, реалізованим після окупації РФ українського півострова Крим. Автомобільна частина була введена в експлуатацію у травні 2018 року, залізнична – в грудні 2019-го.

Кримським мостом пролягає важливий логістичний маршрут військ РФ із постачання техніки та озброєнь через південну ділянку для війни проти України.