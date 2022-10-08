Через вибух на Кримському мосту загинули троє людей – Слідчий комітет РФ

Слідчий комітет Росії стверджує, що під час вибуху на Кримському мосту загинули троє людей.

«Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля поряд з вантажівкою, що підірвалася. Наразі з води вже підняли тіла двох загиблих – чоловіка і жінки, їхні особи встановлюються», – йдеться в повідомленні

За даними Слідкому РФ, власником вантажівки, яка вибухнула на мосту, є житель Краснодарського краю, вдома у нього проводять обшук. На мосту працюють слідчі.

Тим часом призначена Кремлеи влада анексованого Криму намагається налагодити поромне сполучення після вибуху на Кримському мосту. Спочатку йшлося, що поромну переправу вже запустили, але пізніше – що не запустили через погодні умови.

За даними Асоціації туроператорів Росії, у Криму зараз перебувають близько 50 тисяч російських туристів. Повідомляється про черги на заправках та в супермаркетах у Севастополі, Сімферополі та Ялті.

Повідомляється то про запровадження обмежень на продаж товарів, то про їх скасування. Морські судна, попри запевнення кримської окупаційної влади, що судноплавні арки мосту не постраждали, теж стоять у черзі.

Українські медіа з посиланням на джерела називали вибух на Кримському мосту операцією Служби безпеки України.

Але речник СБУ Артем Дехтяренко відмовився підтвердити або спростувати ці дані. За його словами, «роль СБУ або будь-якого державного органу України в «бавовні» коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», сказав він.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена.