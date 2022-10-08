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Українська розвідка повідомляє про арешти військових у Москві

За даними ГУР, Росгвардія рухається до центру Москви спільно з підрозділами поліції

У столиці Росії почалися арешти військових, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 8 жовтня.

«В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, Росгвардія рухається до центру Москви спільно з підрозділами поліції.

«Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність», – додає розвідка.

Наразі неможливо перевірити цю інформацію незалежно. Російські медіа наразі не повідомляли про такі арешти.

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