Українська розвідка повідомляє про арешти військових у Москві

У столиці Росії почалися арешти військових, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 8 жовтня.

«В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, Росгвардія рухається до центру Москви спільно з підрозділами поліції.

«Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність», – додає розвідка.

Наразі неможливо перевірити цю інформацію незалежно. Російські медіа наразі не повідомляли про такі арешти.