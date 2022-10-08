Британська розвідка вказала на вплив Кадирова і Пригожина в контексті невдач військ РФ на полі бою

Після тривалих невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів щораз різноманітні суб’єкти російської системи приєднуються до критики керівництва Міноборони Росії, вказує у своєму огляді Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку.

«Серед таких критиків лідер Чечні Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії «Група Вагнер» Євген Пригожин, підтримувані державою телеведучі, поп-зірки та дедалі активніша спільнота ультранаціоналістично налаштованих військових блогерів», – йдеться в повідомленні.

Британські військові кажуть: «Кадиров і Пригожин, мабуть, сприймаються як неформальні постаті глав «провоєнного» блоку, чия критика ґрунтується на аргументах на користь більшої прихильності державі та готовності до ескалації».

«Обидва, ймовірно, заслуговують на певну довіру завдяки значному розгортанню на місцях як чеченських, так і вагнерівських бойових частин. Критика, як і раніше, націлена на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво, але вона дійсно є тенденцією публічного вираження незгоди з російським істеблішментом, яку, принаймні, частково толерують і яку, ймовірно, буде важко переламати», – вказано в огляді.

Напередодні видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці написало про випадки прямої незгоди з Володимиром Путіним людей із його «ближнього кола», про що раніше не було відомо. Нові розвіддані у поєднанні з недавніми коментарями російських офіційних осіб говорять про розбіжності у вищих ешелонах влади, пише газета, ймовірно, маючи на увазі публічну критику Міноборони Росії з боку Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, які вважаються лояльними до Путіна.

Видання написало, що людина з близького оточення президента Росії Володимира Путіна вступила з ним у пряму суперечку через невдачі, яких зазнає російська армія у війні проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відомості американської розвідки про людину з найближчого оточення, яка прямо вказала Путіну на помилки, «абсолютно не відповідає дійсності». Він, однак, визнав наявність «робочих суперечок» у російському керівництві, сказавши, що такі суперечки – не ознака розколу.