В ISW заявили про «серйозні зміни» в інформпросторі Росії після поразки під Лиманом і на Харківщині

Американський Інститут дослідження війни оприлюднив 3 жовтня спеціальний випуск свого зведення про війну Росії проти України, присвячений «серйозним змінам» у російському інформаційному просторі після поразки Росії під Лиманом і в Харківській області та на тлі невдач російської часткової мобілізації.

«Спонсоровані Кремлем ЗМІ і російські військові блогери – відома телеграм-спільнота, що складається з російських воєнних кореспондентів, колишніх ставлеників і націоналістів – глибоко засмучені через втрату Лиману, водночас критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації. Джерела в Кремлі і військові блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російської армії належним чином забезпечити і посилити сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни», – йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля і Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем.

«Нинішній натиск критики і повідомлення оперативних військових подробиць кремлівськими пропагандистами став нагадувати дискурс військових блогерів минулого тижня. Кремлівський наратив зосереджувався на загальних заявах про прогрес і уникав детальних обговорень поточних військових операцій. Кремль ніколи відкрито не визнавав великої невдачі у війні до нищівних втрат у Харківській області, що спонукало до часткової мобілізації резерву», – пишуть дослідники.

За повідомленням, кремлівські рупори на федеральних телеканалах здебільшого продовжували підтримувати лінію Міноборони Росії та Кремля – аж до часткової мобілізації.

«Оголошення Кремлем часткової мобілізації відкрило для широкої російської громадськості наслідки поразки під Харковом, а потім під Лиманом, зруйнувавши спроби Кремля зобразити війну як обмежену і загалом успішну. Поразка Росії біля Лиману спричинила навіть більше плутанини і негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова. Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою», – кажуть в ISW.

Дослідники наголошують, що критика на російських федеральних телеканалах військових невдач і невдач часткової мобілізації, особливо після поразки під Лиманом, «є сміливою і вкрай незвичайною для пропагандистських шоу Кремля». «Вперше тон і зміст критики дії Росії у війні з боку деяких військових блогерів потрапили в домівки пересічних росіян через офіційні канали Кремля», – йдеться у звіті.

Ще більшого удару по наративах Кремля, пишуть дослідники, завдали заяви голови Чечні Рамзана Кадирова і бізнесмена, засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, які розкритикували дії російського військового командування довкола Лиману.

«Їхні заяви 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали наратив Кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана. До заяви Кадирова федеральні ЗМІ здебільшого висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування. Кремлівським пропагандистам навіть довелося зірвати виступ колишнього заступника командувача Південного військового округу РФ Андрія Гурульова, який під час прямого ефіру почав звинувачувати вище військове командування у поразці в Лимані», – кажуть в ISW.

За словами дослідників, заяви Кадирова і Пригожина публічно, можливо, ненавмисно підірвали лідерство Путіна, який, за словами західних посадовців, ухвалював оперативні військові рішення в Україні і керував своїм військовим командуванням.

Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль.

Перед цим фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Перед цим 1 жовтня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

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Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

Голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі жорстко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував обороною на лиманському напрямку. У Лимані, серед інших підрозділів, були і «кадирівці».

ВВС повідомляє, що Кадирова в його критиці Лапіна також підтримав бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно перестав приховувати, що саме він стоїть за діяльністю ПВК «Вагнер» та вербує ув’язнених у Росії на війну в Україні.

Генштаб ЗСУ наразі ситуацію не коментував.