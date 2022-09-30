Зеленський заявив про «суттєві результати» ЗСУ на сході України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України мають успіхи на сході України.

«Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму. Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Раніше у п’ятницю в ОПУ фактично підтвердили, що ЗСУ оточили війська РФ в районі Лиману Донецької області.

Генштаб ЗСУ офіційно не коментував ситуацію довкола Лиману і Ямполя.

Добігає кінця двісті дев’ятнадцята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.