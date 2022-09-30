Подоляк нагадав про Іловайськ: «сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться РФ»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував бойові дії в районі Лиману на Донеччині.

У своєму твітері він нагадав про оточення українських військ під Іловайськом на Донеччині влітку 2014 року.

«Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово. Колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдат», – заявив Подоляк.

Раніше українське командування підтвердило, що тримає оточення російських військ у напрямку Лиману на Донеччині.

Бої за місто Іловайськ Донецької області відбувалися в серпні 2014 року і завершилися поразкою українських сил. Тоді загинули 368 українських військових, поранених було понад 400, близько 300 потрапили в полон.

Вранці 29 серпня російські військові заявили про згоду надати оточеним підрозділам ЗСУ гуманітарний коридор для виходу з міста, але згодом відкрили вогонь, розстрілявши українські колони.