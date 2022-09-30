Після розмови з главою Пентагону Резніков анонсує «хороші новини»

Міністр оборони України Олексій Резніков після телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном анонсує «хороші новини».



«Обговорили останні новини з передової, Рамштайн-6 та шляхи зміцнення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені незабаром. Ллойд Остін III підтвердив, що США не визнають так званий референдум на тимчасово окупованих територіях», – написав він у твіттері.

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Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, ( так званий формат «Рамштайн») наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі – у переддень зустрічі міністрів оборони Альянсу, що запланована на 13 жовтня.

Попереднє, п’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня. Тоді, під час засідання, сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.