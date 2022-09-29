«Рамштайн» збереться на наступне засідання 12 жовтня – місія США при НАТО

Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони Альянсу, що запланована на 13 жовтня. Про це журналістам повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, нагадавши, що так званий формат «Рамштайн» об’єднує понад півсотні країн світу.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чого очікувати від майбутньої зустрічі і чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок, що досягають цілей на відстані 300 кілометрів, західних танків, бойових літаків, посол відповіла, що надання допомоги – це процес, який постійно розвивається, навівши приклад постачання Україні протиповітряної оборони, потім – берегової, також амуніції.

«Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом», – зазначила Джуліан Сміт.

Посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.

«Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається», – наголосила Сміт.

Попереднє, п’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня. Тоді, під час засідання, сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

Зустрічі у форматі «Рамштайн» було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння російському повномасштабному вторгненню.