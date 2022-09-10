Резніков: на Рамштайні-5 домовилися про посилення програм навчання військових ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що під час п’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

«Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад. Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. Тисячі наших воїнів вже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються прямо зараз», – написав він у фейсбуці 10 вересня.

За словами Резнікова, тільки за цієї програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, «які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, з засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум шести бригад».

«А є ще інші програми. Завдяки лідерству віцепрем’єр-міністра – міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість підготовки наших солдатів на полігонах у Польщі», – додав міністр.

Він також повідомив, що на Рамштайні-5 звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах.

«Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін. Паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Ми вже внесли конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії. Тоді ці центри будуть працювати в інтересах всієї Європи», – повідомив Резніков.

П’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня.

На початку вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що понад чотири тисячі військовослужбовців Збройних сил України пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки.