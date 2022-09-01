Понад 4 тисячі українських військових пройшли навчання у 14 країнах-партнерах – Громов

Понад чотири тисячі військовослужбовців Збройних сил України пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Наразі пройшли навчання понад 4 тисячі військовослужбовців ЗСУ для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах. З цього особового складу понад 2 тисячі військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем», – заявив Громов.

Днями представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Про долучення до цих тренувань українських військових повідомляли Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.