Швеція повідомила про рішення відправити своїх інструкторів до Британії для навчання військових ЗСУ

Уряд Швеції вирішив, що збройні сили країни направлять до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, які потім зможуть служити в Збройних силах України, повідомляє в неділю пресслужба швецького уряду з посиланням на Міноборони.

«Мета – дати можливість Україні зберегти та зміцнити свою обороноздатність», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збройні сили Швеції відрядять до Великої Британії близько 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України, розділеної на кілька етапів навчання.

«Війна Росії проти України триває вже понад п’ять місяців, і надзвичайно важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну в боротьбі країни за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція залучена до цієї роботи, а шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України», – заявив міністр оборони Петер Хультквіст.

В один і той самий час в навчаннях від Швеції братимуть участь максимум 60 шведських інструкторів з числа всіх заявлених.

Шведська частина навчання розпочнеться, як тільки це стане практично можливим, вказали в уряді.

4 серпня стало відомо, що збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил.

Повідомлялося, що перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.

Загалом очікується, що в навчаннях під егідою Великої Британії візьме участь близько 10 тисяч громадян України.