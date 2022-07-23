Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання у Великій Британії

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання на базі британської армії у Північному Йоркширі.

На відео, опублікованому на сторінці Джонсона у твітері, видно, як глава уряду Великої Британії одягає камуфляжне спорядження та тактичні навушники та випробовує зброю, а також спостерігає, як тренуються українські військові.

«Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються із британськими збройними силами у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію», – йдеться у коментарі Джонсона.

Він також звернувся до українців.

«Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете», – наголосив Джонсон.

Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні.

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Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.