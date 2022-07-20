Великобританія: за крісло прем’єра боротимуться Ріші Сунак та Ліз Трасс

Консерватори у парламенті Великобританії провели фінальне голосування, залишивши двох претендентів на пост прем’єр-міністра країни.

Більшість голосів набрав ексміністр фінансів Ріші Сунак: його підтримали 137 членів Палати громад. На другому місці зі 113-ма голосами – міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Молодший міністр торгової політики Пенні Мордонт набрала 105 голосів та вибуває з перегонів.

Тепер наприкінці літа відбудеться національне голосування, яке визначить майбутнього лідера торі. У ньому візьмуть участь усі британці, які належать до Консервативної партії – їх близько 200 тисяч. Результати голосування будуть оприлюднені 5 вересня. Новий голова партії успадкує парламентську більшість, а з ним і пост прем’єр-міністра.

Борис Джонсон сьогодні востаннє як глава уряду зустрівся в парламенті з товаришами по партії, відповів на їхні запитання і звернувся до них із прощальним словом.

Своєму наступнику він побажав «триматися американців, підтримувати українців та бути завжди на боці свободи та демократії». У внутрішній політиці він порадив наступникам знижувати податки та максимально дерегулювати економіку.

«Дякую вам усім, і Hasta la vista, baby» (відома фраза з фільму «Термінатор» – ред.), – закінчив свою промову Джонсон.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він очолив Консервативну партію, а разом з нею і уряд у 2019 році після відставки Терези Мей. Після цього він привів партію до перемоги на парламентських виборах із найкращим результатом у її сучасній історії.

Після вторгнення Росії в Україну Джонсон став одним із найбільш проукраїнсько налаштованих європейських лідерів. Він двічі був із візитами у Києві, засуджував пропозиції деяких європейських політиків врегулювати конфлікт шляхом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним та вимагав від НАТО посилення військової підтримки Україні.

Великобританія надає Україні значну військову допомогу, та навчає своїх базах українських військових.