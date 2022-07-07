Британський премʼєр Джонсон оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку.

Джонсон з’явився біля Даунінґ-стріт, де він заявив, що призначив новий Кабінет міністрів і залишатиметься на своїй посаді, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії.



«Це явно воля парламентської Консервативної партії, щоб був новий лідер цієї партії, а отже, і новий прем’єр-міністр», – сказав він.

Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року, пообіцявши вирішити питання про вихід Великобританії з Європейського Союзу після багатьох років суперечок.

Його відставка відбулася після низки звільнень посадовців Кабінету міністрів, багато з яких критикували Джонсона за низку скандалів, у тому числі за участю законодавця від Консервативної партії, який залишив свою посаду через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Джонсон був змушений вибачитися після того, як з’ясувалося, що він знав, що законодавець був об’єктом попередніх скарг на сексуальні порушення до того, як прем’єр призначив його на посаду.

На початку червня прем’єр-міністр витримав вотум недовіри, хоча перевага в його бік була мінімальною.