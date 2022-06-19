Щоб Україна змогла вистояти у війні з РФ: Джонсон пропонує Заходу 4 кроки

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав для Заходу чотири кроки, які необхідно зробити для того, щоб Україна змогла вистояти у війні з Росією.



«Велика Британія і наші союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для справи України», – написав Джонсон у своїй колонці для британського видання The Sunday Times.



По-перше, Захід має забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням, зауважує він. І додає, що Британія має намір навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військове навчання за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.

По-друге, вказує британський прем’єр, Захід має допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інституцій фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітні плати та пенсії, а також фінансувати відновлення зруйнованих будівель.

По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, щоб зберегти надходження в українську економіку, зауважує голова британського уряду.



По-четверте, додає він, Велика Британія спільно з союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи, які потребують найменш розвинені країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН із створення безпечного коридору з Одеси, зауважив він.



«Жоден з цих кроків не дасть миттєвих результатів, хоча необхідність відновлення експорту продовольства навряд чи може бути більш нагальною. Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великої Британії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки», – наголосив Джонсон.



За його словами, усі кроки мають слугувати єдиній меті: «Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Наразі українські морські порти заблоковані. Низка країн, зокрема Туреччина та Франція, заявили про готовність допомогти Україні зі зняттям блокади портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив напередодні, що Париж із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Йдеться про 22 мільйони тонн українського зерна, які неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. Із заявою про пошук альтернативних засобів вивезення зерна з території України виступила і американська адміністрація.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2021 році вона експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

В ООН заявляють, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.

Крім того, українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.

Країни Заходу застосовують все більше санкцій проти Росії і надають зброю Україні.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ. За її словами, на полі бою в день Україна витрачає близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, Росія витрачає в 10 разів більше. Заступниця міністра оборони наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.