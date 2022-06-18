Російські війська завдали інфраструктурі України збитків на 104 мільярди доларів – Шмигаль

Інфраструктурні збитки від російської агресії сягнули 104 мілярди доларів – про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на британсько-українському інфраструктурному саміті 18 червня.

«За словами прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів», – йдеться в повідомленні.

За даними голови уряду, Кабінет міністрів, міжнародні експерти та Європейська комісія оцінюють загальну вартість відбудови у 500-600 мільярдів євро.

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Шмигаль вказав на те, що Україна вже почала відновлення постачання електрики, газу та води, відбудову доріг, мостів і житла на звільнених територіях.

На саміті прем’єр-міністр повідомив, що наступного місяця Кабмін представить План відновлення України. Він висловив переконання, що Велика Британія захоче долучитися до цієї відбудови.

Збитки від російського вторгнення в Україну оцінюють у сотні мільярдів доларів, порахувати їх точно наразі неможливо, оскільки російська агресія і руйнування, які вона завдає, не припиняються.