Верховній Раді пропонують списати кредити за знищене внаслідок війни майно

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про списання кредитів на майно, знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти України, повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

«Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України значна частина громадян України втратила своє житло та інше майно. Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та має ще заборгованість перед кредиторами. Водночас виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився», – повідомив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду утворити комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії.

Збитки від російського вторгнення в Україну оцінюють у сотні мільярдів доларів, порахувати їх точно наразі неможливо, оскільки російська агресія і руйнування, які вона завдає, не припиняються.