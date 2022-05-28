Переїзд через війну завершили понад 600 підприємств – Мінекономіки

У Міністерстві економіки повідомили, що 601 підприємство, яке взяло участь в програмі релокації, завершило переїзд з областей, де тривають бойові дії.

«390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування. Переміщення обладнання здійснюється потужностями «Укрзалізниці», «Укрпошти», або власними ресурсами (з компенсацією). Незабаром переїдуть ще 151 підприємство, які на даний час вже знаходяться на маршрутах або оформлюють необхідні документи», – йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки зазначили, що найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях.

Програма релокації в Україні була започаткована через російське вторгнення для захисту промислових потужностей підприємств всіх форм власності.