Ахметов оцінив збитки свого бізнесу в Маріуполі: до 20 млрд доларів

Через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить олігарху Рінату Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «НВ».

За словами Ахметова, остаточну суму збитків буде визначено в позовній заяві до Росії.

«Ми тимчасово втратили «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча з річним обсягом виробництва 10 млн тонн сталі», – додав він.

Ахметов обіцяє судитися з Росією в усіх міжнародних інстанціях.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери інтересів Ахметова. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.