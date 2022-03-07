Ахметов – в Україні: «інвестуватиму все, щоб вона відновилася»

Найбагатший українець, олігарх Рінат Ахметов перебуває в Україні та не збирається нікуди їхати. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я спав, до мене забіг мій помічник зі словами «Рінате Леонідовичу, прокидайтеся! Нас бомблять, почалася війна!» – розповів він.

За його словами, те, що відбувається зараз в Україні, він «не міг уявити і в страшному сні».

«Це – воєнна агресія, воєнний злочин та злочин проти людства щодо моєї країни та українців», – говорить Ахметов.

Він також наголосив, що діяльність усього його бізнесу та благодійного фонду нині сконцентрована на допомозі людям та українським військовим.

«Мій Фонд допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти, – а бізнеси СКМ допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни. Скільки витрачено на це? Чесно кажучи, навіть не рахую. Усе, що ми можемо привезти, зробити – все робимо і робитимемо надалі», – зазначає він.

Окрім того, за словами Ахметова, уся його бізнес-група СКМ нині працює над тим, щоб донести міжнародним партнерам «правду про те, що зараз відбувається в Україні», та залучити їх до допомоги.

У коментарі Радіо Свобода олігарх також заявив, що після перемоги України готовий буде долучитися до її відбудови.

«Я буду інвестувати усі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною», – наголосив Ахметов.

За даними директорки із комунікацій СКM Наталії Ємченко, у період з 24 лютого по 6 березня бізнес-група СКМ та Фонд Ріната Ахметова вже спрямували на допомогу Україні 600 мільйонів гривень, а також надали підтримку у вигляді безкоштовної електроенергії та ліків для лікарень і безкоштовного металу для потреб територіальної оборони.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери інтересів Ахметова. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і його статки у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.