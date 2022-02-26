Ахметов пожертвував на допомогу Києву 100 млн грн

Олігарх Рінат Ахметов пожертвував Україні 150 мільйонів гривень, з яких 100 мільйонів для Києва. Як повідомляє пресслужба System Capital Management (SCM), також 50 мільйонів гривень передані на екстрені медикаменти для Міністерства охорони здоров’я.

«Але ще не вечір. Працюємо далі», – заявила директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав бізнес допомогти киянам продуктами, водою і товарами першої необхідності, вказавши, що допомоги потребують люди, які перебувають в укриттях, лікарнях та в метро. Він попросив також допомоги для військових.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».