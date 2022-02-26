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Зеленський подякував Ердоганові за «заборону проходу російських військових кораблів» у Чорне море

Про те, коли було ухвалене і озвучене таке рішення, президент України не уточнив (фото архівне)

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану за «заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море».

«Дякую моєму другові, пану президенту Туреччини Реджепу Ердогану і турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море і вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде», – написав Зеленський у твітері.

Про те, коли було ухвалене і озвучене таке рішення, президент України не уточнив. Турецька сторона наразі не коментувала заяву Зеленського.

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