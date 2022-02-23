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Ердоган заявив Путіну, що не прийме кроків проти суверенітету України

Під час телефонної розмови з Путіним Ердоган сказав, що «військовий конфлікт нікому не принесе користі»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови 23 лютого заявив російському президенту Володимиру Путіну, що Туреччина «не визнає жодного кроку проти суверенітету і територіальної цілісності України», та застеріг від подальшого військового конфлікту.

Ердоган сказав Путіну, що це «принциповий підхід Анкари».

Під час телефонної розмови з Путіним Ердоган сказав, що «військовий конфлікт нікому не принесе користі», і що Анкара надає пріоритет дипломатії й діалогу, заявили в офісі Ердогана.

«Туреччина готова зробити свій внесок для зниження напруженості та підтримки миру», – сказав президент Туреччини Путіну.

У Кремлі за підсумками розмови повідомили, що Путін заявив про «об’єктивну необхідність» свого рішення про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.

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