США попередили Україну про можливість наступу Росії найближчим часом – американські ЗМІ

Адміністрація президента Джо Байдена повідомила українській владі про дані розвідки, за якими Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну найближчим часом, пишуть американські видання Newsweek і CNN із посиланням відповідно на представників американської розвідки і на посадовців США, України і неназваної країни Заходу.

«Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин – на основі даних американської розвідки», – сказав Newsweek чиновник США, який має інформацію про справу.

Як пише Newsweek, джерело, близьке до уряду Зеленського, також підтвердило виданню, що таке попередження надійшло, але зазначило, що це вже втретє за місяць Києву сказали готуватися до масштабних військових дій від президента Росії Володимира Путіна, можливих найближчим часом.

За словами представника розвідки США, якого цитує Newsweek, оцінки Пентагону містять дані про можливі російські авіаудари, крилаті ракети та наземне вторгнення.

Інший співробітник американської розвідки сказав Newsweek, що вторгнення включатиме не лише удар із непідконтрольних Україні територій ОРДЛО, а й серйозний удар у бік столиці Києва.

За словами джерел видання, операція почнеться з кібератаки, а потім буде наземне вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі. Проте обидва чиновники стверджують, що плани Росії можуть змінитися в залежності від розвитку подій.

Як повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців, знайомих із ситуацією, нове попередження американської розвідки передали Україні вранці 22 лютого.

За словами військового чиновника НАТО, союзники по Альянсу також отримали подібну оцінку розвідки, яка попереджає про неминучий напад. Водночас чиновник застеріг, що «ніхто точно не знає», що збирається робити президент Росії Володимир Путін.

За словами високопоставлених українського і західного посадовців, яких цитує CNN, занепокоєння викликають дані, що Росія може атакувати Харків.

Крім того, американські ЗМІ цитують високопоставленого чиновника Пентагону, який на умовах анонімності заявив, що 80% зібраних Путіним військ перебувають у готовності розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. «Вони готові настільки, наскільки можуть бути», – сказав чиновник.

Він додав, що російські військові можливості вздовж кордону з Україною становлять «майже 100% усіх сил», які, як очікував Пентагон, Путін міг перемістити у цей район. За словами чиновника, Путін має «повний спектр можливостей», які вже переміщені до кордону з Україною, включаючи «значний наступальний ракетний потенціал», «два десятки військових кораблів у Чорному морі» і «бронетехніку, артилерію, звичайно ж піхоту».

23 лютого, виступаючи у Верховній Раді, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація, пов’язана з діями Росії проти України є «непростою, але вона абсолютно контрольована».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.