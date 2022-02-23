Надзвичайний стан і призов резервістів. Як Україна готується до війни?

Надзвичайний стан

Рада національної безпеки і оборони України схвалила 23 лютого запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської (де діє окремий правовий режим з 2014 року).

Це рішення має ще затвердити Верховна Рада.

Надзвичайний стан​, згідно з законом, запроваджується окремим указом президента, на 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити, але не більше ніж на 30 діб.

Надзвичайний стан передбачає: