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Свобода Live

Надзвичайний стан і призов резервістів. Як Україна готується до війни?

Президент Росії Путін 21 лютого підписав укази про визнання «независимости республик Донбасса» і розпорядився ввести на непідконтрольні Україні території регулярні російська війська, назвавши їх «миротворцами»

  • 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».
  • 22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.
  • США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.
  • РНБО України пропонує запровадити надзвичайний стан в Україні.
  • Володимир Зеленський оголосив призов резервістів.
  • Депутати Європарламенту виступили із заявою із засудженням агресії Росії проти України і закликали запровадити персональні санкції проти російського лідера Володимира Путіна та його оточення.

Останні новини довкола російської агресії щодо України обговорюємо в програмі Свобода Live.

Гості ефіру:

  • Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США
  • Ігор Ейдман, російський політолог, соціолог
  • Хатія Деконаїдзе, член парламенту Грузії

Надзвичайний стан

Рада національної безпеки і оборони України схвалила 23 лютого запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської (де діє окремий правовий режим з 2014 року).

Це рішення має ще затвердити Верховна Рада.

Надзвичайний стан​, згідно з законом, запроваджується окремим указом президента, на 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити, але не більше ніж на 30 діб.

Надзвичайний стан передбачає:

  • встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
  • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
  • заборону страйків;
  • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

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    Власта Лазур

    Політичний журналіст, автор проєктів #ВЄвропі, та аналітичної програми «Свобода Live». До команди Радіо Свобода приєдналася у червні 2018 року. Раніше працювала журналістом, продюсером та редактором на загальноукраїнських телеканалах.

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