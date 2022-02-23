Надзвичайний стан і призов резервістів. Як Україна готується до війни?

- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».
- 22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.
- США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.
- РНБО України пропонує запровадити надзвичайний стан в Україні.
- Володимир Зеленський оголосив призов резервістів.
- Депутати Європарламенту виступили із заявою із засудженням агресії Росії проти України і закликали запровадити персональні санкції проти російського лідера Володимира Путіна та його оточення.
Останні новини довкола російської агресії щодо України обговорюємо в програмі Свобода Live.
Гості ефіру:
- Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США
- Ігор Ейдман, російський політолог, соціолог
- Хатія Деконаїдзе, член парламенту Грузії
Надзвичайний стан
Рада національної безпеки і оборони України схвалила 23 лютого запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської (де діє окремий правовий режим з 2014 року).
Це рішення має ще затвердити Верховна Рада.
Надзвичайний стан, згідно з законом, запроваджується окремим указом президента, на 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити, але не більше ніж на 30 діб.
Надзвичайний стан передбачає:
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
- заборону страйків;
- примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.
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