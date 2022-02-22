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ЄС повідомив, кого стосуватимуться санкції блоку через визнання Росією угруповань на Донбасі

«ЄС готовий швидко ухвалити більш широкі політичні та економічні санкції», – застерігає Жозеп Боррель

Європейський союз обмеження на економічні відносини з непідконтрольними Києву районами Донецької та Луганської областей, а також щодо причетних до визнання Москвою їхньої «незалежності». Про це йдеться в заяві Високого представника блоку із зовнішньої політики Жозепа Борреля від 22 лютого.

Згідно із повідомленням, Євросоюз засуджує рішення Росії та закликає її, «як сторону конфлікту», відмовитися від цього кроку і повернутися до переговорів у «нормандському форматі» та Тристоронній контактній групі. Блок також закликає інші країни не наслідувати незаконні дії Кремля.

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«ЄС відповість на ці останні порушення у терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин із непідконтрольними уряду (України – ред.) регіонами, а також рішеннями щодо осіб та установ, відповідальних та за підрив територіальної цілісності України, в координації з нашими партнерами», – заявив голова дипломатії блоку.

Згідно із заявою, Євросоюз застерігає Росію проти того, щоб використовувати підписані з угрупованнями договори як привід для подальшої агресії проти України.

«ЄС готовий швидко ухвалити більш широкі політичні та економічні санкції», – застерігає Боррель.

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21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.

Що думають кияни про «визнання» Росією «незалежності» угруповань «ДНР» і «ЛНР» – відео
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Що думають кияни про «визнання» Росією «незалежності» угруповань «ДНР» і «ЛНР» – відео

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