ЄС повідомив, кого стосуватимуться санкції блоку через визнання Росією угруповань на Донбасі

Європейський союз обмеження на економічні відносини з непідконтрольними Києву районами Донецької та Луганської областей, а також щодо причетних до визнання Москвою їхньої «незалежності». Про це йдеться в заяві Високого представника блоку із зовнішньої політики Жозепа Борреля від 22 лютого.

Згідно із повідомленням, Євросоюз засуджує рішення Росії та закликає її, «як сторону конфлікту», відмовитися від цього кроку і повернутися до переговорів у «нормандському форматі» та Тристоронній контактній групі. Блок також закликає інші країни не наслідувати незаконні дії Кремля.

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«ЄС відповість на ці останні порушення у терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин із непідконтрольними уряду (України – ред.) регіонами, а також рішеннями щодо осіб та установ, відповідальних та за підрив територіальної цілісності України, в координації з нашими партнерами», – заявив голова дипломатії блоку.

Згідно із заявою, Євросоюз застерігає Росію проти того, щоб використовувати підписані з угрупованнями договори як привід для подальшої агресії проти України.

«ЄС готовий швидко ухвалити більш широкі політичні та економічні санкції», – застерігає Боррель.

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21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.