Промова Путіна щодо визнання ОРДЛО «державами» розкрила його справжні наміри – Білий дім

Високопоставлений представник Білого дому прокоментував зміст промови президента Росії Володимира Путіна, що передувала його заяві про визнання «державами» районів Донецької та Луганської областей, які контролюють незаконні збройні угруповання.

«Ми вважаємо, що вона (промова – ред.) розкрила його справжні наміри. Це не була промова про безпеку Росії, це був напад на саму ідею суверенної та незалежної України», – заявив 21 лютого журналістам чиновник, ім’я якого Білий дім не розголошує.

Він вказав на те, що Путін зробив низку неправдивих заяв щодо намірів Києва, які виглядали як спроби виправдати ймовірні військові дії.

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«Це була промова до народу Росії з метою виправдати війну. Насправді, він вчергове пригрозив війною», – додав спікер.

Білий дім планує продовжувати дипломатичну роботу, але «не має ілюзій щодо того, що може статися далі». Представник влади вказав на збільшення кількості провокацій та «драматичне» засідання Ради безпеки Росії 21 лютого.

«Ніхто не повинен плутати це театральне дійство з повноцінним державним будівництвом. Це «потьомкінська» політика – президент Путін посилює конфлікт, який сам і створив», – сказав він.

За словами високопосадовця, санкції Вашингтона у відповідь на цей крок – це ще не ті заходи, до яких США готові вдатися в разі вторгнення Росії до України.

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21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку після майже годинної промови оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, визнають територією України.