Працівники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі, а вдень повертатимуться до Львова, де працюватимуть. Про це заявила у Львові 22 лютого тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Уже ніч із 21 на 22 лютого співробітники американського посольства провели у Польщі.

«Для цього є кілька причин: президент (Росії Володимир) Путін продовжує накопичення військ на кордоні і не відвів їх; агресивні дії на Донбасі і промова Путіна, яку ми вчора почули. Це не була промова розсудливої людини, тому ми повинні бути обережними і будемо їздити на ніч у Польщу і на день повертатись в Україну», – каже американська дипломатка.

Крістіна Квін наголосила, що США засуджують спробу Росії узурпувати частину суверенної території України, оголосивши визнання «незалежними» певних частин Донбасу.

«Ми чули промову президента Путіна. Його обурливі заяви, які він зробив про Україну та український народ, були цілковито відірвані від реальності і показують його схиблені погляди, які відповідають не світовому лідеру, а найгіршим тоталітарним лідерам Європи. Україна була заснована українським народом, і вона лишається з багатою і красивою культурою. Ця культура і відчуття єдності тільки зміцнилося після того, як Україна могла скинути ярмо Радянського Союзу. Українці відбивали численні спроби президента Путіна підірвати розвиток сучасної, демократичної, європейської країни. Україна вистояла дотепер, вистоїть і зараз. Останнє порушення норм і законів, яке вчинив президент Путін, зустріне сильну відповідь США», – заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За словами американської дипломатки, указ президента США Джо Байдена про заборону інвестувати, торгувати, фінансувати так звані «республіки» «ЛНР» і «ДНР» є лише першим кроком.

«Ми продовжуємо координування з нашими союзниками, щоб дати відповідь на ці неприйнятні кроки Росії, і реакція буде дуже швидко. Дії президента Путіна загрожують не лише Україні, але й світовому порядку, який підтримував мир і стабільність із часів Другої світової війни», – заявила Крістіна Квін під час брифінгу у Львові.

Раніше цього місяця Сполучені Штати перенесли своє посольство в Україні зі столиці Києва до Львова, неподалік кордону з Польщею.

Президент США Джо Байден минулого тижня висловив переконаність, що Росія вторгнеться в Україну і, ймовірно, націлиться на Київ.