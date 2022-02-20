Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у Росії

Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.

«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.

Також посольство США радить американським громадянам подумати про план виїзду із Росії. Ймовірно, попередження повʼязане із загостренням ситуації на Донбасі.

Президент США Джо Байден раніше цього тижня поінформував західних союзників, що за оцінками розвідки, російське вторгнення може включати не лише атаку зі сходу України, через Донбас, але також із території Білорусі та з подальшим підходом до Києва.

Росія плани вторгнення неодноразово заперечувала, наголошуючи, що її війська перебувають поблизу українських кордонів через бойові навчання. Москва також відкидає звинувачення в агресії щодо України та присутності її військових на сході України.