Блінкен: Росія перебуває «на межі» вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив 20 лютого, що останні події дозволяють вважати, що Росія перебуває «на межі» вторгнення в Україну, а продовження спільних російсько-білоруських військових навчань неподалік українського кордону лише посилює це занепокоєння.

Блінкен також зазначив, що президент США Джо Байден був готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «у будь-який час у будь-якому форматі». Натякаючи на попередження Байдена два дні тому про те, що Путін уже вирішив вторгнутися в Україну, Блінкен сказав, що Вашингтон зробить усе можливе, щоб стримати Путіна і переконати його змінити своє рішення.

У розмові з CNN Блінкен сказав, що Сполучені Штати та їхні союзники підготували «масивний пакет» санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться.

Блінкен додав, що запровадження санкцій проти Росії вже зараз, як до цього закликав президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки, знизить їх ефективність. Щойно санкції спрацьовують, сказав Блінкен CNN, їхня стримувальна сила зникне. Блінкен сказав, що все ще планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня в Європі, якщо Росія не вторгнеться до цього.

Західні чиновники стверджують, що біля кордону з Україною зосереджено понад 150 тисяч російських військових, близько 30 тисяч у Білорусі та ще тисячі бойовиків на Донбасі в непідконтрольних урядові України частинах Донецької та Луганської областей.