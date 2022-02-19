Блінкен розповів, що планує запропонувати Лаврову на зустрічі 24 лютого

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі пропонуватиме йому «заходи щодо зміцнення довіри, способи зниження ризиків, заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями». Про це Блінкен сказав в інтерв’ю російському телеканалу «Дождь» 19 лютого.

«У нас запланована зустріч 24 числа, наприкінці наступного тижня у Європі. Але, як я сказав міністру закордонних справ Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну», – заявив Блінкен.

На запитання, чи є щось конкретне, що він може запропонувати Лаврову, держсекретар відповів: «Ми вже запропонували безліч сфер, у яких ми можемо вести спільну роботу щодо посилення безпеки для всіх. Є заходи щодо зміцнення довіри, є способи зниження ризиків, є заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями. Є питання розміщення військових і озброєнь, які, знову ж таки, на взаємній основі можуть сприяти посиленню безпеки для всіх».

«Я вже зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим, у тому числі в Женеві кілька тижнів тому. Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових перебувають на північ, на схід і на південь від кордону – дуже складно досягати прогресу в такому становищі», – наголосив він.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.