Голова МВС, журналісти і депутати потрапили під обстріл на Донбасі

Артилерія бойовиків обстріляла сьогодні пообіді Новолуганське на Донеччині, коли там із візитом перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Як передає з місця подій кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти.

Про те, що потрапили під обстріл і були евакуйовані народні депутати і представники іноземних ЗМІ, що прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомила також речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук. Вона не вказала, де саме був обстріл.

«На одній із позицій народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття», – написала Палійчук у своєму Telegram-каналі 19 лютого.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був серед депутатів, записав відео, на якому повідомив, що група перебувала біля позицій ЗСУ у Новолуганському, коли стався обстріл, «укрилися в бліндажі». Внаслідок обстрілу ніхто з парламентарів і журналістів не постраждав.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.