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Голова МВС, журналісти і депутати потрапили під обстріл на Донбасі

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася (фото архівне)

Артилерія бойовиків обстріляла сьогодні пообіді Новолуганське на Донеччині, коли там із візитом перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Як передає з місця подій кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти.

Про те, що потрапили під обстріл і були евакуйовані народні депутати і представники іноземних ЗМІ, що прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомила також речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук. Вона не вказала, де саме був обстріл.

«На одній із позицій народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття», – написала Палійчук у своєму Telegram-каналі 19 лютого.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був серед депутатів, записав відео, на якому повідомив, що група перебувала біля позицій ЗСУ у Новолуганському, коли стався обстріл, «укрилися в бліндажі». Внаслідок обстрілу ніхто з парламентарів і журналістів не постраждав.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.

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