Бойовики обстрілюють гуманітарний коридор «Луганськ-Щастя» –Держприкордонслужба

Російські гібридні сили поновили обстріл гуманітарного дорожнього коридору «Луганськ-Щастя», повідомляє Державна прикордонна служба.

«Противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження», – ідеться в повідомленні.

На КПВВ «Щастя» у п’ятницю 18 лютого під обстріл з боку бойовиків потрапив конвой із гуманітарною допомогою. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав подію «черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей».

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в результаті обстрілу приблизно у той же час «невідомими особами» з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини у Щасті.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл з боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.