Потужні вибухи лунають між Авдіївкою і Опитним, де розташовані позиції українських військових

Вибухи від розривів снарядів лунають неподалік Авдіївки і Опитного, де розташовані позиції українських військовослужбовців.

Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії з місця події.

Обстріл відбувається в ці хвилини. Кореспондент нарахував вісім вибухів від снарядів великих калібрів.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.