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Обстріл локомотивного депо на Луганщині: в УЗ кажуть, що працівники не постраждали

За даними УЗ, інформація щодо руху поїздів та можливих обмежень буде уточнена

В «Укрзадізниці» підтвердили, що у четвер зазнало пошкоджень локомотивне депо Кіндрашівська-Нова внаслідок артилерійського обстрілу з непідконтрольної владі України території.

«За попередньою інформацією, працівники структурних підрозділів Донецької залізниці не постраждали. Внаслідок артобстрілу були пошкоджені шибки вікон локомотивного депо та діючий локомотив. Також було частково зруйновано склад на території локомотивного депо», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, інформація щодо руху поїздів та можливих обмежень буде уточнена.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на Луганщині також було обстріляно гібридними силами дитячий садок, постраждали два співробітники закладу. Бойовики інцидент не коментували.

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