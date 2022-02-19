Лідери бойовиків на Донбасі оголосили загальну мобілізацію – російські ЗМІ

Ватажок підконтрольного Росії угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про загальну мобілізацію, повідомляє російська агенція Інтерфакс.

Пушилін закликав бойовиків, котрі перебувають в запасі, прибути до військових комісаріатів.

Пізніше мобілізацію оголосили і на окупованій території Луганської області. Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник заборонив виїжджати за межі ОРЛО чоловікам віком від 18 до 55 років.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.