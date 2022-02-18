Вибух у Луганську – російські медіа заявляють, що це газопровід «Дружба»

Російські медіа повідомляють про «потужний» вибух газопроводу «Дружба» в селі Мала Вергунка, що є частиною Луганська, вночі проти 19 січня.

За даними проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, фактичним джерелом повідомлення є окупаційна адміністрація окремих районів Луганської області.

Місцеві жителі підтверджують факт вибуху, проте наразі достеменно невідомо, чи йдеться саме про газопровід.

Читайте також: «Це не навчання, це загроза війни» – прем’єр Польщі про ситуацію на кордоні України та Росії

У соцмережах поширюються відео, на яких видно пожежу, проте підтвердити їхню автентичність наразі не можливо.

Раніше 18 лютого Слідчий комітет Росії заявив про відкриття кримінального порушення через вибух автомобіля одного з бойовиків угруповання «ДНР» у окупованому Донецьку.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.