США та НАТО не бачать відведення військ Росії від кордону з Україною станом на 16 лютого

США та НАТО не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, загроза нападу зберігається, повідомили 16 лютого Держдепартамент та Білий дім.

Міноборони Росії раніше цього ж дня заявило, що частина військ, які брали участь у навчаннях у регіонах, що межують з Україною та в анексованому Криму, повертаються до місць постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції після засідання міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі зазначив, що ситуація на кордоні Росії та України продемонструвала кризу з безпекою в Європі. На засіданні міністри ухвалили заяву із закликом до Москви припинити нарощування військового угруповання навколо України.

Країни Заходу через розміщення біля кордонів з Україною великого російського збройного угруповання з кінця 2021 року заявляють про те, що Росія може готувати напад на Україну. Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.