Звернення президента США до нації: що сказав Байден про російську загрозу Україні

Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні, заявив 15 лютого президент США Джо Байден у своєму зверненні щодо безпекової кризи навколо України.

«Міністр оборони Росії повідомив сьогодні про те, що деякі військові частини залишили свої позиції (поблизу українського кордону – ред.) і відходять до місць постійної дислокації. Насправді наші аналітики вказують, що російські збройні сили зберігають позиції, які загрожують Україні. 150 тисяч військових перебувають на території Росії та в Білорусі уздовж кордону України. Вторгнення, я вважаю, як і раніше, можливе, тому я запропонував усім американцям на території України залишити межі цієї країни. От чому ми тимчасово перевели своє посольство із Києва до Львова», – відзначив президент США.

Джо Байден повторив тезу про те, що нове вторгнення в Україну матиме руйнівні наслідки для самої Росії. Американський лідер наголосив, що його країна не хоче прямої конфронтації з Росією.

Раніше 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичному альянсі наразі не вбачають ознак деескалації з боку Російської Федерації поблизу українського кордону.

«Протягом минулих днів та тижнів ми бачили прямо протилежне – продовження військового нарощування із залученням більшої кількості військ, бойових груп та підрозділів підтримки, включаючи артилерію, протиповітряну оборону, ракети і велику кількість елементів забезпечення, що дозволяють Росії здійснити повномасштабне вторгнення в Україну взагалі без будь-якого часу на попередження. Ця картина поки не змінилася», - наголосив керівник НАТО.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.