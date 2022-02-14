Блінкен підтвердив тимчасовий переїзд посольства США в Україні до Львова

Сполучені Штати закривають посольство США в Києві та «тимчасово переміщують» частину дипломатичного персоналу в Україні до Львова «через різке прискорення нарощування російських сил», заявив 14 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляють американські засоби інформації, зокрема, CNN.

«Я наказав вжити ці заходи з міркувань безпеки нашого персоналу, і ми наполегливо закликаємо всіх громадян США, які залишилися в Україні, негайно залишити країну», – сказав Блінкен.

«Ці розсудливі запобіжні заходи жодним чином не підривають нашу підтримку чи нашу відданість Україні. Наша відданість суверенітету та територіальній цілісності України непохитна. Ми також продовжуємо наші щирі зусилля для досягнення дипломатичного рішення, і ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після дзвінка президента Байдена з президентом Путіним і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях для дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми з нетерпінням чекаємо повернення наших співробітників до посольства, щойно дозволять умови», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.