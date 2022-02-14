Посольства країн ЄС продовжують роботу в Києві – голова представництва Євросоюзу

Усі посольства країн-членів Європейського союзу, розташовані в Києві, продовжують роботу у столиці України. Про це 14 лютого за підсумками зустрічі послів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою написав у твітері голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

«Повна підтримка для України у цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві», – наголосив Маасікас.

Раніше про тимчасове перенесення роботи посольств із Києва до Львова заявили дипломати США, Канади та Австралії. Ці країни, а також десятки інших держав закликали своїх громадян залишити Україну, поки немає ускладнень у перетині кордону чи в авіасполученні.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.