«Нам є що протиставити» – Зеленський про загрозу вторгнення

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого звернувся до нації, заявивши про розуміння владою та українцями всіх викликів, які перед ними стоять.

«Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики щоденно, ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч із нашим кордоном чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення та її плани. Нам є що протиставити, ми маємо прекрасну армію, наші хлопці і дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю, це вже в рази сильніша армія, аніж вісім років тому», – сказав Зеленський, жодного разу конкретно не згадавши, яка саме країна загрожує Україні.

Президент України також заявив, що підписав указ, згідно з яким 16 лютого, яке кілька західних ЗМІ з посиланням на джерела називали імовірною датою вторгнення Росії, проголошується Днем єднання.

«Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Унас одне-єдине європейське прагнення – ми хочемо свободи та готові її виборювати», – сказав Зеленський.

В указі президента №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» йдеться, що 16 лютого належить «підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах; виконати о 10.00 Державний Гімн України; провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України».

Також указ містить заклик до уряду передбачити «забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України».