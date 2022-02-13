Зеленський запросив Байдена у найближчі дні відвідати Україну – ОП

Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена в найближчі дні відвідати Україну, повідомила пресслужба глави української держави.

«Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації», – заявив Зеленський за підсумками телефонної розмови із президентом США.

Пресслужба українського президента зазначила, що Зеленський наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки Україні.

«Ми готові обговорювати їх у різних форматах», – заявив Зеленський.

Телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбулася у неділю 13 лютого. Президент США, як повідомила пресслужба Білого дому, запевнив, що Сполучені Штати разом із союзниками дадуть рішучу і швидку відповідь на подальшу агресію РФ проти української держави. Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Президенти України та США погодились щодо важливості пошуку дипломатичного шляху та стримування у відповідь на накопичення Росією військ на кордонах з Україною.

Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і попередив російського президента про рішучу відповідь США і їхніх союзників у випадку нового російського вторгнення в Україну.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.